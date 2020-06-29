На сайте госуслуг можно будет подать обращение в любое ведомство

Минкомсвязи подготовило законопроект о внедрении рубрикатора на сайт госуслуг для направления обращений и жалоб в уполномоченные органы. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно идее проекта, искусственный интеллект сможет обрабатывать типовые запросы со стороны граждан и перенаправлять сообщения, адресованные не в подходящее ведомство, чиновникам, которые непосредственно связаны с темой обращения.

На принятие подзаконных актов и работы программистов с сайтом госуслуг уйдет примерно полгода.

Система будет работать по принципу единого окна, куда можно будет дистанционно обратиться по любой из жалоб. Воспользоваться ей смогут те граждане, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации госуслуг.