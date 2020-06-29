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29 июня, понедельник

[08:55]Дело срочника Шамсутдинова могут рассмотреть в суде присяжных
[08:00]Иностранные бабушки, "рукотворная" пандемия и ковидный диабет. Новости к утру 29 ибня

28 июня, воскресенье

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[13:35]Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
[12:41]СК и полиция начали проверки на месте незаконных сбросов отходов "Норникеля"
[12:12]Путин предположил, что инфляция достигнет 4%
[11:34]COVID-19 за сутки в РФ: 6 791 – заболели, 5 735 – выздоровели, 104 – умерли
[11:09]Среди улик по делу о боинге МН-17 появилась запись телефонного разговора
[10:18]Актеров для озвучки в "Симпсонах" подберут в соответствии с цветом кожи персонажа
[07:49]Отходы "Норникеля" в реке и DDoS-атака на голосование. Новости к утру 28 июня

27 июня, суббота

[18:38]Российские эксперты считают просторную кабину одним из недостатков Crew Dragon
[17:49]Жителей столичного региона предупредили о грозе в ближайшие часы
[16:57]У Сретенских ворот задержали участников акции в поддержку художницы Цветковой
[16:19]"Мосводоканалу" предписали прекратить слежку за голосованием своих работников
[15:56]В районе Анапы спасатели ищут людей, которых унесло в море на надувном матрасе
[14:53]В монастыре, где живет схиигумен Сергий, избили двоих из съемочной группы Собчак
[14:25]СК выясняет обстоятельства возгорания грузовика с кислотой в Петербурге
[13:59]Сотрудники "Новой" не смогли передать пробы с места ЧП в Норильске на экспертизу
[13:32]Мишустин продлил выплаты надбавок борющимся с коронавирусом врачам до конца лета
[12:58]Гендиректора строительного холдинга "Пионер" обнаружили мертвым в центре столицы
[12:16]Памфилова проголосовала по правкам к Конституции, отметив, что "явка достойная"
[11:47]Новые данные по коронавирусу: в Москве за сутки выявлено 750 случаев COVID-19
[10:58]Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink для сети 5G
[10:31]В США россиянин признался в киберпреступлениях, нанесших ущерб почти на $570 млн
[09:58]Дилан на вершине UK Albums Chart и перестрелка в Назрани: главное к утру 27 июня

26 июня, пятница

[22:03]СК забрал из квартиры Верзилова всю технику и документы, не оставив даже описи
[21:39]Ольга Романова заявила о закрытии "Руси сидящей" из-за проигранного иска на 1,3 млн
[21:14]СК закрыл дело о смерти срочника, не найдя преступления. Мать: у него не было гортани
[20:16]Венедиктов: После 2 дней голосования явка на электронные участки составила 66%
[19:45]"Машем правою рукой – Толя Быков, мы с тобой": В Красноярске суд запретил зарядку
[19:14]В Пермском крае к условному сроку приговорили полицейского, избившего подростка
[18:41]Лобков прокомментировал визит полиции после двойного голосования
[17:44]Мэрия Москвы все же не разрешила митинг против поправок даже после их принятия
[17:21]Банки до 30 сентября смогут работать с клиентами по просроченным паспортам 
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Иностранные бабушки, "рукотворная" пандемия и ковидный диабет. Новости к утру 29 ибня

Общество
08:00, 29 июня 2020

Иностранные бабушки, "рукотворная" пандемия и ковидный диабет. Новости к утру 29 ибня
Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press
Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press

Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что ведомство готовит законопроект об упрощении условий въезда для тех иностранцев, кто является близким родственником россиян. Об этом Иванов рассказал в интервью «Коммерсанту».

Предполагаемые послабления коснутся только близких родственников. А именно супругов, детей, братьев, сестер, родителей, бабушек, дедушек и внуков. Согласно инициативе, они смогут пребывать в России без ограничений в течение года.

В США PepsiCo вслед за рядом корпораций (в числе которых Unilever, Coca-Cola, Starbucks и другие) приняла решение не заказывать рекламные площади в Facebook в знак протеста против игнорирования соцсетью расистского контента вместо того, чтобы активно маркировать материалы подобного содержания как язык вражды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Fox.

Заведующая кафедрой эндокринологии РИМК имени Пирогова в Москве Татьяна Демидова предупредила, что из-за коронавируса в России может вырасти число больных диабетом. В число прироста заболевших могут войти 20% граждан, которые находятся в преддиабетном состоянии. Особенно это касается полных людей.

В интервью «Известиям» Демидова заявила, что в научном сообществе появились публикации, доказывающие негативное влияние ковида на поджелудочную железу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко тем временем выступил с предположением об искусственном происхождении пандемии. «Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия - это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте», — цитирует политика «Интерфакс».

Лукашенко также предположил, что причиной этой эпидемии могли стать попытки передела рынка Китаем и США.

Тема: "Уханьский" коронавирус Лукашенко

Рубрика: Общество

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Быков Дмитрий

Быков
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писатель, журналист

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