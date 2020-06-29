Иностранные бабушки, "рукотворная" пандемия и ковидный диабет. Новости к утру 29 ибня

Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что ведомство готовит законопроект об упрощении условий въезда для тех иностранцев, кто является близким родственником россиян. Об этом Иванов рассказал в интервью «Коммерсанту».

Предполагаемые послабления коснутся только близких родственников. А именно супругов, детей, братьев, сестер, родителей, бабушек, дедушек и внуков. Согласно инициативе, они смогут пребывать в России без ограничений в течение года.

В США PepsiCo вслед за рядом корпораций (в числе которых Unilever, Coca-Cola, Starbucks и другие) приняла решение не заказывать рекламные площади в Facebook в знак протеста против игнорирования соцсетью расистского контента вместо того, чтобы активно маркировать материалы подобного содержания как язык вражды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Fox.

Заведующая кафедрой эндокринологии РИМК имени Пирогова в Москве Татьяна Демидова предупредила, что из-за коронавируса в России может вырасти число больных диабетом. В число прироста заболевших могут войти 20% граждан, которые находятся в преддиабетном состоянии. Особенно это касается полных людей.

В интервью «Известиям» Демидова заявила, что в научном сообществе появились публикации, доказывающие негативное влияние ковида на поджелудочную железу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко тем временем выступил с предположением об искусственном происхождении пандемии. «Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия - это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте», — цитирует политика «Интерфакс».

Лукашенко также предположил, что причиной этой эпидемии могли стать попытки передела рынка Китаем и США.