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Друг сына Хрущева: "Сергей был волевым человеком, он не мог покончить с собой"

Общество
01:02, 30 июня 2020
«Собеседник» №24-2020

Друг сына Хрущева: "Сергей был волевым человеком, он не мог покончить с собой"
Сергей Хрущев (1935–2020) // фото: личный архив
Сергей Хрущев (1935–2020) // фото: личный архив

Через неделю после смерти Сергея Хрущева, сына бывшего генсека, появилась версия о том, что речь может идти о самоубийстве. «Собеседник» поговорил с Вадимом Мягковым, который дружил с Сергеем Хрущевым более полувека.

Вы верите, что Сергей Никитич мог покончить с собой?

– Нет, конечно. Это не тот человек. Сергей был очень волевым. И просто так, без каких-то исключительных причин сделать этого не мог. Скажем, если бы у него был рак, чтобы не затруднять окружающих, не мучить себя...

А у него был рак? Вдова говорила, что последние два года он болел, но не сказала, чем...

– Болел. Как все люди, которым за 80. Но смертельного заболевания у него не было. Во всяком случае, я этого не знал. Ну, меняли ему тазобедренный сустав, ходил не очень, в последнее время с палочкой... Год назад мы виделись, когда он приезжал в Петербург. Периодически он приезжал сюда – непременно на круизном судне, которое заходило в Питер. Возможно, он специально выбирал такой маршрут. Лайнер останавливался тут на пару дней, и мы всегда встречались и плотно общались. Ну, или я приезжал в Москву, когда он там бывал с презентациями очередной своей книги. Иногда он приезжал по личным делам (но это было редко), и тогда мы тоже встречались...

Сергей Хрущев и Вадим Мягков // Фото: соцсети

Его вдова Валентина Голенко настаивает, что Сергей Никитич умер от старости. Притом что официальные представители говорят совсем другое.

– От старости рано или поздно умирают все, но не все заканчивают свою жизнь таким образом… Я старше его, и у меня нет таких мыслей. Да, думаю, и ему тоже они не приходили в голову. Тем более, что у него не было трудностей, которые надо было бы преодолевать с какими-то особенными усилиями.

Знаю, что отношения у него с коллегами были прекрасные, когда он преподавал. Вся эта писательская его работа – тут тоже у него все было налажено. Жили они с женой в собственном доме, были более-менее нормально обеспечены...

У вас есть понимание, как это могло произойти?

– Нет, по этому поводу у меня нет мыслей никаких. Когда мне стало известно о смерти Сергея, я сразу же, рано утром, позвонил Илье (сын Валентины Голенко, живет в России. – Ред.). Думал, что разбудил его, но он уже знал... Я спросил Илью, нет ли у него каких-то сведений о том, как умер Сергей, ну и главным образом что будет – похороны в США или в России? Илья рассказал, что Сергей оставил завещание, где просил, чтобы его кремировали и чтобы потом Валентина перевезла прах в Москву, где урну подхоронят в могилу к отцу, на Новодевичьем.

Сегодня, после известий о возможном самоубийстве, меня немного удивляет, что в такое раннее время Илья уже успел с мамой поговорить и ничего мне не сказал, как именно Сергей умер. А тогда мне и в голову не приходило: ну, скончался человек в возрасте почти 85 лет, может быть, от сердца...

После разговора с Ильей 18 июня я тут же позвонил Вале, она сказала, что не может говорить. По шумам я понял, что она не одна, что там люди... Но и это у меня не вызвало вопросов.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

А с самим Сергеем Никитичем вы разговаривали в последнее время?

– Да, но не очень часто. 1 декабря он поздравил меня с днем рождения. Потом, уже в этом году, он звонил – просил оказать содействие его внуку, если тот ко мне обратится. Короткие были такие разговоры. А пару месяцев назад мы поговорили более подробно – о том, как он живет, как я, обсудили наше здоровье... Никаких жалоб с его стороны не было.

– Вы упомянули, что в декабре он вам сказал, что закончил труд. Про какой труд он говорил? 

– Ну, в том смысле, что закончил не только преподавание, но и всякую писанину. Сказал: «Все, что хотел, я изложил». И что уже и по состоянию здоровья, да и вообще просто уже выложился, поэтому принял решение оставить такую деятельность.

Когда мы последний раз виделись год назад, мы гуляли по парку. Я тогда спросил Валентину, его супругу, как он себя чувствует дома. Она отвечала: «Старость... Ну что тут сказать? Одним словом – старость».

Сейчас появились версии, что его могли убить за то, что он написал в своих последних, еще не изданных мемуарах... Верите в это?

– Едва ли.

Мне очень больно. Скоропостижно скончался человек незаурядный, широкого диапазона знаний в различных отраслях науки, техники, культуры. Политолог, который внес большой вклад в хронологию исторического развития страны в послевоенный период… Он был участником, и активным свидетелем периода восстановления, становления промышленности, массового строительства жилья, освоения целинных земель, космоса, ядерной энергетики... Он был заместителем главного конструктора в ОКБ у академика Челомея и был ярким представителем когорты ученых, которая внесла существенный вклад в развитие ракетостроения... Мы работали примерно в одной области. У нас было о чем поговорить, пообщаться, поделиться опытом. Он был очень чутким товарищем и, безусловно, большим патриотом России.

Подводная лодка СССР на приколе в США

В последнем разговоре с нами Сергей Никитич поделился снимками подлодки с ракетами, проектированием которых когда-то занимался.

«Наш ВМФ музей (город Провиденс – ред.) и его экспонат – советская ПЛ 651 проекта с ракетами В.Р. Челомея, которые я проектировал», – подписал для «Собеседника» это фото Сергей Никитович Хрущев.

ПЛ такой серии в СССР сделали 16 штук, но после развала страны 14 пошли на слом. Одну из оставшихся продали в 1994-м в Германию, используется как музей с неверным обозначением (U-461) на корпусе.

А той, что вы видите на фото, уже 10 лет как нет. Она была продана финскому бизнесмену и какое-то время служила рестораном. Потом он продал ПЛ американской фирме. С 1997-й по 2000-й она «работала» аттракционом во Флориде. Потом снималась в кино (2000-2001 г.г.) в роли К-19. С 2002-й по 2007-й – была экспонатом музея в городе Провиденс. В 2007-м затонула во время шторма. Подняли в 2010-м, ремонт оценили в 1 млн $, и сдали ПЛ на металлолом.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2020 под заголовком «"Хрущев не мог покончить с собой"».

Рубрика: Общество

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