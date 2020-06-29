Двое жителей Приморья получили сроки от трех лет за вырубку пихт к Новому году

Суд в Приморье приговорил отца и сына к реальным срокам лишения свободы за незаконную вырубку деревьев к Новому году.



Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, мужчины признаны виновными по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном размере»).

Установлено, что в конце ноября прошлого года 33-летний местный житель предложил 62-летнему отцу заготовить новогодние деревья для себя и для продажи. В районе поселка Высокогорск Кавалеровского района они спилили 21 пихту. Полицейские задержали нарушителей на месте.

«Суд учел, что преступление совершено в период испытательного срока условного осуждения по предыдущему приговору», – указывается в сообщении надзорного ведомства.



Отцу назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Сын приговорен к трем годам и трем месяцам заключения.

Отмечается, что экологический ущерб подсудимые полностью возместили.