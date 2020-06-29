Депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал идею об использовании нейросети на ЕГЭ

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал предложение выявлять нарушения на ЕГЭ с помощью нейросети.

«В нашей стране цифровые технологии в первую очередь находят применение для различных форм контроля за гражданами. Теперь дошла очередь до детей. Почему бы чиновникам не применить нейросети к себе любимым, установить видеокамеры в министерских кабинетах», —цитирует Миронова АГН «Москва» со ссылкой на его телеграм-канал.

Миронов заявил, что бюджетные средства следовало бы тратить в первую очередь на зарплаты учителей и иные нужды образования первостепенной важности, но не на «цифровые прибамбасы».