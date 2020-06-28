В Москве урологу отменили штрафы за нарушение самоизоляции

Уролог Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Денис Володин сообщил, что ему отменили штрафы в размере 30 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

Ранее медик обнаружил, что его уличили в нарушении режима самоизоляции. На своем авто он мог передвигаться без ограничений до 11 мая, но с конца апреля он получил штрафов на общую сумму в три десятка тысяч рублей.

«Мне кажется, что штрафы, выписанные из-за несовершенства системы контроля, ликвидированы благодаря всеобщему вниманию к этой искусственно созданной проблеме, в том числе со стороны прессы», — заявил Володин «Таким делам».

Ранее сообщалось, что многие медики получали соответствующие оповещения о штрафах, поскольку произошел сбой в приложении «Социальный мониторинг».