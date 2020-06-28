Сын Хрущева: "Если мы хотим переехать из одной квартиры в другую, нужно пройти две таможни"

Продолжаем публиковать отрывки из последнего интервью Сергея Хрущева нашей газете.

В разговоре с нами Сергей Никитич в том числе рассказывал и о том, как они с женой устроились в США.

– Мы поселились в красивом доме в таком красивом зеленом районе, ну и мы решили, что пока мы возвращаться не будем, поэтому подали на вид на жительство, потом через какое-то время – на гражданство. Тем более, что к тому времени законодательство изменилось и гражданство американское никак не отменяло гражданство российское. Ну и после этого жили все время на два дома. У нас квартира в Москве, у нас дети живут в Москве, внуки живут в Москве, друзья в Москве.

А здесь вот был домик такой, ну, нормальный домик, как для среднего класса, и место старшего научного сотрудника в институте... И так и продолжалось, и продолжается до сих пор. У нас русский паспорт, американский паспорт…

Единственное – если мы хотим переехать из одной квартиры в другую, то нужно пройти две таможни.

– А домик у вас в аренде или свой?

– Нет, нет, мы купили свой дом. Выплатили уже все. Это одноэтажный такой дом, ну, американского стиля. У него есть примерно 10 соток земли вокруг этого дома. Вот у нас здесь есть маленький прудик с лилиями и рыбками, и цветы, которые сейчас начинают расцветать.

У нас тут есть такой балкончик сзади дома (веранда – ред.), тут стоят стулья... У нас растет виноград, там стоит маленькая беседка, там стоят стулья. Приезжали раньше разные люди, мы там общались...