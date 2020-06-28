Сбросы в тундру с фабрики "Норникеля" объяснили повышением уровня воды

Глава Росприроднадзора Светлана Родинова дала пояснения по поводу несанкционированного сброса жидких отходов в тундровую зону.

По ее словам, эти мероприятия состоялись для предотвращения внештатных из-за повышения уровня воды.

«По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду», — цитирует Родионову «Интерфакс».

По факту этого происшествия с участием обогатительной фабрики «Норникеля» уже начата проверка следственными органами Красноярского края и Хакасии.