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Легитимность прежде всего: как организаторы голосования по поправкам борются за качественный результат

Общество
20:15, 28 июня 2020

Легитимность прежде всего: как организаторы голосования по поправкам борются за качественный результат

В ходе голосования по поправкам к Конституции России были зафиксированы попытки проголосовать дважды, незначительные нарушения процедуры и даже неудачные хакерские атаки. Однако Общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием в Москве уверен, что результаты кампании будет невозможно подделать, и никто посторонний не сможет на них повлиять. Как и чем защищают волеизъявление россиян от злоумышленников?

Источник уверенности общественных наблюдателей в том, что чистота и прозрачность мероприятия в российской столице обеспечивается сразу несколькими способами — это и широкое привлечение наблюдателей, и качественное техническое оснащение, и возможность в любой момент поднять видеозаписи, фиксирующие все происходящее на избирательных участках.

По данным организаторов, все 3608 столичных участков для голосования оснащены минимум двумя видеокамерами, передающих картинку в Общественный штаб. Кроме того, данные с камер записываются на карты памяти и до самого конца голосования их можно будет изучить и перепроверить. Это очень важно для разбора конфликтных ситуаций и сигналов о нарушениях.

Сами наблюдатели также присутствуют лично на всех участках. В этом году Общественный штаб привлек для контроля за голосованием около 21 500 наблюдателей, представляющих различные некоммерческие организации, политические партии и просто сознательных граждан. Все они прошли подготовку у специалистов штаба и прекрасно знают, что делать в случае нарушения процедуры голосования или возникновения какого-нибудь другого ЧП в зоне их ответственности.

Параллельно с ними ведут наблюдение за избирательными участками и видеонаблюдатели. На 24 мониторах, установленных в Общественном штабе, непрерывно транслируются изображения с мест голосования, за которыми внимательно следят сами члены Штаба и журналисты. А 1 июля — в последний день голосования - к ним смогут присоединиться вообще все желающие, поскольку трансляция с участков на сайте vybor.mos.ru будет вестись в открытом доступе.

В случае возникновения различных инцидентов к делу немедленно подключается постоянно присутствующая в Общественном штабе группа разбора. В ее составе есть и представители СМИ, и юристы, и общественники, так что беспристрастное и профессиональное вмешательство в развитие конфликта гасит его с гарантией. Для примера — благодаря группе разбора из 55 нарушений, якобы зафиксированных в первый день голосования, реальное подтверждение получили только два. Во всех остальных случаях имели место обычные недоразумения и неверно истолкованные события.

Для жителей двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — участие в голосовании может быть как очным, так и дистанционным. Электронная система учета, уверены в Общественном штабе, голосов оказалась защищена от постороннего вмешательства ничуть не хуже, чем  избирательные участки. Она основана на технологии блокчейн, в которой нелегитимное изменение информации невозможно даже в точечных масштабах — для этого придется изменять все записи во всех узлах системы. А доступ к ним закодирован сразу пятью ключами шифрования, хранящимися у представителей Общественного штаба, Избиркома, региональной администрации и движения избирателей «Голос».

За первые дни голосования весь это комплекс защитных мер успел доказать свою эффективность — были выявлены хакерские атаки, попытки двойного голосования и просто откровенные недоразумения. Все эти нежелательные события изучались, прояснялись и ликвидировались сотрудниками Общественного штаба. Так что их слова о высокой прозрачности процедуры и легитимности результатов общероссийского голосования основаны на фактах и живой практике сегодняшнего дня.

Рубрика: Общество

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Легитимность прежде всего: как организаторы голосования по поправкам борются за качественный результат
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