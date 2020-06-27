Жителей столичного региона предупредили о грозе в ближайшие часы

В Москве и Московской области этим вечером ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра.

МЧС советует по возможности в ближайшие часы отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать скоростной режим и дистанцию. При усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковаться под ними.

Отмечается, что жара в регионе продержится и в воскресенье. В понедельник, 29 июня, она спадет, температура воздуха будет составлять от 18 до 23 градусов тепла.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что температура воздуха на западе европейской части России, по прогозам синоптиков, в выходные превысит норму на пять градусов.