В США россиянин признался в киберпреступлениях, нанесших ущерб почти на $570 млн

Гражданин РФ Сергей Медведев признал перед американским судом вину в киберпреступлениях в составе международной группы.

«Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из России, признал себя виновным перед судьёй окружного суда Невады США Джеймсом Маханом», – указывается в сообщении на сайте министерства юстиции США.

Согласно обвинительному заключению, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко через созданную в 2010 году организацию Infraud покупали товары в интернете за деньги, похищенные с чужих кредитных карт. Также они торговали украденными средствами идентификации, финансовой и банковской информацией, вредоносными программами и другими незаконными товарами.

Ущерб от деятельности преступной организации оценивается минюстом более чем в $568 млн.