"Мосводоканалу" предписали прекратить слежку за голосованием своих работников

Наблюдатели раскритиковали руководство «Мосводоканала» из-за контроля за голосованием его сотрудников на плебисците.

«Сегодня мы получили сигнал от одного из граждан о достаточно таком назойливом принуждении к голосованию с отчетностью. Группа разбора взяла это под контроль, мы наконец-то нашли телефон замдиректора "Мосводоканала" и настоятельно ему порекомендуем дать команду на места, чтобы прекратить всяческий контроль за процессом голосования его сотрудников», – приводит «Интерфакс» слова руководителя Общественного штаба по наблюдению за голосованием Ильи Массуха.

По словам главы штаба, накануне стало известно, что «Мосводоканал», подвозит сотрудников «к голосованию», однако отметил, что «это не такое серьезное нарушение».

Массух добавил, что на сегодняшний день «серьезных нарушений пока не наблюдается».

По данным штаба, явка на электронном голосовании превысила 70%.

Во вторник, 23 июня, ЦИК сообщил о том, что получил около 70 жалоб на вынуждение голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля.