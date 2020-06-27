Мишустин продлил выплаты надбавок борющимся с коронавирусом врачам до конца лета

Работающие с больными COVID-19 врачи будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще два месяца.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев – в июле и августе», – говорится в сообщении.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился в апреле Владимир Путин. На прошлой неделе он заявил, что выплаты будут продлены до осени.

Врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу платят по 50 тысяч, столько же полагается врачам скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч.