Венедиктов: После 2 дней голосования явка на электронные участки составила 66%

Руководитель Общественного штаба столицы по контролю и наблюдению за выборами, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале заявил, что на 19:30 по московскому времени системой электронного голосования воспользовались 66% от всех зарегистрированных в ней избирателей.

Он также отметил, что по Москве эта цифра отличается несущественно и составляет 66,7%.

Напомним, что накануне в то же время (на 19:00) была зафиксирована явка 40,32% избирателей, воспользовавшихся возможностью проголосовать удаленно. После первого дня голосования (на 6:30), явка на цифровые участки составила 49,51%: «За ночь проголосовало (с 00 до 6) около 2 тыс человек», — пояснял Венедиктов.

Напомним, что как минимум двоим москвичам в первый же день удалось проголосовать дважды: на участке и по Сети. О подобном своем опыте рассказали представитель движения «Голос» Василий Вайсенберг и журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков. После этого, по словам Венедиктова, Мосгоризбирком начал вручную сверять списки голосующих электронно и вживую. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова назвала это «провокациями», а Лобков — экспериментом.