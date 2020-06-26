Ольга Романова заявила о закрытии "Руси сидящей" из-за проигранного иска на 1,3 млн

«"Русь сидящая" с сегодняшнего дня закрывается, и с этим ничего нельзя сделать», — пишет в своем Facebook руководитель правозащитной организации Ольга Романова.

Она объяснила, что это произошло в результате проигранного суда бывшему сотруднику организации Динару Идрисову. Он отсудил у компании 1,3 миллиона рублей, а его увольнение было признано незаконным, но, как поясняет Романова: «Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся».

Непосредственная работа правозащитников продолжится как раньше, однако юридического лица у них больше не будет. «А потом что-нибудь придумаем», — говорит она, призвав всех отписаться от регулярных пожертвований, так как контроль над счетами компании ею был утрачен.

По словам Романовой, спор с Идрисовым возник после того, как в «Руси сидящей» узнали, что он от имени организации взымал плату за оказание услуг: «Мы так никогда не делаем, это принципиально», — поясняет она. После этого он был уволен, а затем оспорил это в суде.

В октябре 2019 года одна из бывших подзащитных Ульяна Тимофеева обвинила Идрисова в сексуальных домогательствах: «Помощь была для меня бесплатной, но обошлась мне многочисленными вербальными домогательствами, которые Динар, видимо, считает нормальной составляющей работы с клиентками pro bono», — приводил её слова Znak.com. Позднее он ответил, что его слова о сексе были «шуткой», а также согласился, что «допустил неосторожно сокращение дистанции», за которое «поплатился».