В Татарстане увольняют педагога, выступавшего против портретов Путина в школах

В Набережных Челнах за прогул из школы №24 уволили педагога Раушана Валиуллина. 36-летний учитель известен своими гражданскими акциями, пишет «Вечерняя Казань».

Валиуллин является председателем Татарстанского отделения профсоюза «Альянс учителей». Ранее его репост с видео, на котором силовики учатся разгонять митинги на деревенских школьниках, широко распространилось с поддержкой оппозиционера Навального.

Также педагог выступал против расположения портретов президента Владимира Путина в школьных кабинетах и создал прецедент, добившись повышения собственной зарплаты педагога на уровне средней по региону, в соответствии с майскими указами президента.

Как объясняет Раушан Валиуллин, до того, как ему пришлось писать объяснительную за прогул от 2 июня, у него была устная договоренность с руководством школы о внеочередном отпуске с 1 июня. Педагог страдает от болей в спине, у него парализована левая нога и есть риск парализации обеих ног. Для этого ему необходимо проводить ряд медицинских манипуляций.

Но в школе учителя решили уволить, используя этот формальный повод. Член «Альянса учителей» уверен, что от него хотят избавиться из-за неугодной политической позиции.

В случае, если директор школы не откажется от решения об увольнении, Раушан Валиуллин намерен решать вопрос в судебном порядке.