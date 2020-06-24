Путин в болгарской газете и парад в 28 городах России. Новости к 24 июня

В 28 российских городах проходит парад в честь 75-летия Победы, пишет ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу принял решение провести парад в день, когда он состоялся в 1945 году.

В столицу на мероприятие приехали президенты стран Беларуси, Абхазии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Киргизии, Таджикистана и Южной Осетии.

В день проведения парадов Победы у Владимира Путина вышла статья о Второй мировой войне в болгарской газете «Труд». При этом текст был опубликован не внутри номера издания, а отдельной брошюрой. Материал Путина сопровождается историческими снимками и фотографиями с российских акций «Бессмертного полка».

Японский канал NHK сообщил, что в стране зафиксирован наивысший показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 5 мая. В Токио при этом уже сняты все введенные ограничения, а предыдущую неделю в столице Японии выявлялось по 30-40 случаев заражения.

Отмечается, что наибольшая часть заражений приходится на сотрудников развлекательных и питейных заведений. Всего в Японии за время пандемии было зарегистрировано 18,7 тысяч случаев заражения COVID-19.

«Интерфакс» пишет со ссылкой на местные СМИ, что Минздрав Японии решил приостановить работу системы по отслеживанию пациентов с диагностированным ковидом. Глава министерства признал, что у приложения есть ряд недоработок.

Примечательно, что это приложение в стране используется не для контроля за самими больными, а для предупреждения здоровых граждан: приложение оповещает человека, что он находится в одном помещении с пациентом, у которого подтвержден ковид.