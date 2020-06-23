В Омске будут рыть могилы на скорость

В Омске одно из городских ритуальных агентств объявило о проведении конкурса по рытью могил, сообщает 66.ru. В соревнованиях смогут принять участие все желающие.

По заданию ройщик должен будет выкопать яму глубиной в 160 см, длинной в 2 метра и шириной в 80 сантиметров. Жюри кроме скорости будут оценивать и аккуратность погребальной ямы.

Мероприятие будет приурочено к Выставке отечественных предприятий и поставщиков в сфере похоронного дела 6 и 7 августа. Там же в том числе будет продемонстрировано показательное выступление с дрифтом на катафалке.

Организаторы мероприятий полагают, что они таким образом могут привлечь внимание молодого поколения к работам в сфере ритуальных услуг.