В МВД уверяют, что масочный режим не повлиял на безопасность

В столичном главке заявили, что ношение защитных масок в период пандемии никак не повлияло на качество работы системы видеонаблюдения в Москве, пишет ТАСС.

Детали не уточняются, но говорится, что СИЗы не мешают и системе распознавания лиц. Единый центр обработки данных продолжал работать бесперебойно.

Всего в Москве в прошлом году благодаря камерам наружного видеонаблюдения было раскрыто порядка трех тысяч преступлений. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, в столице работает более трех тысяч интеллектуальных камер по распознаванию лиц.