Температура воздуха на западе России в выходные превысит норму на пять градусов

Жителей Москвы и других регионов западной половины европейской части России с конца недели ожидает аномальная жара.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в выходные будет достигать 31 градуса тепла. «Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон – 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны», – цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог пояснил, что такой показатель на 4-5 градусов превышает норму.

По сведениям Гидрометцентра, в Москве сегодня, 23 июня, ожидается 17-19 градусов тепла. В следующие два дня синоптики прогнозируют 23-25 градусов, в пятницу, 26 июня – 25-30 градусов тепла, в субботу и воскресенье – 26-31 градус.