Четыре станции "красной" линии московского метро закроют в июле на три дня

Движение на юге Сокольнической линии приостановят с 4 по 7 июля, будет работать компенсационный наземный маршрут.

Как сообщается на сайте Московского метрополитена, временно закроются станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка».

Строители собираются проводить работы по вводу оборотного тупика за станцией «Саларьево», который даст дополнительные возможности для маневра поездов. На новом участке пути будут налаживать оборудование автоматики и телемеханики движения составов. «Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами», – поясняется в сообщении.

Уточняется, что в период закрытия участка планируется запуск компенсационного маршрута наземного транспорта. Кроме того, на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.

Все четыре станции возобновят работу в обычном режиме в 5:30 утра 7 июля.