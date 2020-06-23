Адвокат Майкла Калви сообщил об онкологическом заболевании у своего подзащитного

Суд признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Под домашним арестом решено оставить и других фигурантов дела – Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина, Максима Владимирова и Алексея Кордичева.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Калви Тимофея Гриднева сообщил, что у инвестора, который находится под домашним арестом с апреля 2019-го, выявили онкологию. По словам юриста, защита предоставила справки о состоянии здоровья Калви на прошлом заседании, которое прошло 7 мая, и попросила учесть это Первый апелляционный суд, где сегодня рассматривалась апелляция на его содержание под домашним арестом.

Майкл Калви находится под домашним арестом с апреля прошлого года. Партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест в феврале 2020-го. Всех их обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», частично подконтрольного инвестиционному фонду, путем выдачи невозвратного кредита «Первому коллекторскому бюро» в декабре 2015-го (часть 4 статьи 160 УК РФ, «Растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере»).

По мнению Калви, уголовное дело связано с конфликтом вокруг контроля над «Восточным» и инициировано оппонентами фонда.