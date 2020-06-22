Высокая явка в Москве и теннисная победа коронавируса. Главное к утру 22 июня

В Мосгоризбиркоме заявили, что ожидают «очень высокую явку» на голосование по поправкам в Конституцию. По словам зампреда комиссии Дмитрия Реута, это связано с интересом людей, он уверен, что поправки «никого не оставили равнодушным». «Эти поправки очень важны для страны, люди это понимают. Мы со своей стороны проводим работу по разъяснению содержания поправок», — пояснил он РИА Новости. Также Реут уточнил, что саму явку «трудно с чем-то сравнивать», однако если говорить об электронном голосовании, то в столице, по оценкам ведомства, в нем примут участие порядка 90% от всех зарегистрировавшихся. Также на явку, по его словам, окажет серьезное влияние «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать не по прописке.

В Белграде из-за обнаружения коронавируса у теннисиста Григора Димитрова был отменен выставочный турнир Adria Tour. Спортсмен почуствовал недомогание после поражения Борне Чоричу, пишет «Би-би-си». Все, кто контактировал с ним, должны будут пройти тестирование. В турнире также участвовал российский теннисист Андрей Рублев и первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

В результате аварии на электростанции в якутском селе Аргахтах, о котором накануне сообщал Sobesednik.ru, произошла утечка менее 5 тонн дизельного топлива. Ситуацию взяли на контроль в Минэнерго. В настоящее время производится рекультивация почвы, сообщают в пресс-службе МЧС.

По оценке международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, объемы частного богатства россиян составляют $1,6 трлн или 90% годового ВВП страны, передает РБК. Как считают аналитики, их рост замедлился после 2014 года, а также в результате эпидемии коронавируса. Отмечается, что порядка $440 млрд или четвертой части всех активов находятся за рубежом на офшорных счетах.