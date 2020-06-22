В управлении лесами Алтайского края проходят обыски, связанные уголовным с делом

Сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела проводят оперативно-следственные действия в управлении лесами Алтайского края.

По данным агентства «Банкфакс», задержан начальник управления лесами Владимир Черных, в настоящий момент его обязанности выполняет заместитель.

Портал «Амител» сообщает, что Черных сейчас находится в здании регионального СК, с ним беседуют следователи.

Как пишет со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов и экологии «Интрерфакс», обыски связаны с делом, возбужденным по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). В министерстве данные о задержании Черных не подтвердили.