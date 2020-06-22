В Петербурге к 7 и 5,5 годам приговорили фигурантов дела "Сети"

Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова признали виновными в участии в «террористическом сообществе "Сеть"» (запрещенная на территории РФ организация). Об этом сообщает «Медиазона».

В соответствии с решением 1-ого Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге, Филинкову назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима, а Бояршинова лишат свободы на пять лет и шесть месяцев. Как отмечал ранее Sobesednik.ru, прокурор настаивал на наказаниях в девять и шесть лет соответственно.

Защита осужденных настаивала на установленных, по их версии, пытках с использованием электрошока. Оба подсудимых признали вину.

Как отмечает глава международной правозащитной организации Павел Чиков, с учетом времени следствия, они уже отбыли наказание в 2,5 года. «Суд снизил наказание Виктору на целых 2 года, несмотря на непризнание вины. Этим сегодня в России измеряется эффективность защиты по уголовному делу», — комментирует он решение суда в своем Telegram-канале.