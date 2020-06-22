Сразу два крупных ювелирных завода могут закрыть свои магазины в столичных ТЦ

На фоне кризиса из-за пандемии резко упал спрос на драгоценности, ювелирные сети вынуждены сокращать число точек.

Как пишет «Коммерсантъ», речь идет, в частности, о сети «Адамас», которая включает свыше 140 точек по всей России. Уменьшать количество своих магазинов собирается и Московский ювелирный завод, имеющий более 260 объектов в России и СНГ, а также 100 партнерских точек в формате shop in shop.

Сколько именно бутиков будет закрыто, не сообщается. По информации издания, речь идет о «десятках магазинов». В частности, «Адамас» планирует закрыть около 15 точек. Сообщается, что сворачивать торговлю решили и менее заметные компании, однако именно закрытие магазинов крупных заводов будет ощущаться сильнее всего, поскольку у них больше всего точек в московских торговых центрах.

Ювелирная отрасль не входит в список пострадавших из-за пандемии, отмечает газета. Между тем магазины во время режима самоизоляции были закрыты, а онлайн-торговля ювелирными изделиями была разрешена лишь в конце 2019 года – участники рынка попросту не успели наладить доставку. В целом доходы покупателей резко сократились, при этом аренда ювелирам обходится дороже, чем их коллегам из других отраслей, что связано, помимо прочего, с требованиями безопасности. Кроме того, драгоценности и золото люди предпочитают приобретать непосредственно в магазинах.

Согласно данным Гильдии ювелиров, в прошлом году объем розничной торговли ювелирными изделиями составлял 241,29 млрд рублей, в 2020-м оборот рынка может сократиться до 132,7 млрд. В гильдии считают, что выход из кризиса растянется для отрасли на два-три года.