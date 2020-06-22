Московский зоопарк расскажет о своей изоляции

Московский зоопарк и фотограф Михаил Киракосян презентуют на портале «Музейная Москва онлайн» проект «Московский зоопарк. Изоляция».

Несколько недель фотограф Михаил Киракосян снимал карантинный быт зоопарка, стараясь передать ежедневный труд зоологов, атмосферу, царившую внутри коллектива и настроение животных. Автору удалось зафиксировать приход настоящей весны в столицу, момент, когда некоторые из животных впервые после зимы вышли в открытые вольеры. В этих снимках отражены настроение и отношение самого фотохудожника.

Напомним, что с 17 марта в связи с пандемией коронавируса в зоопарке действовал особый режим. И весна 2020 стала первой за 156 лет, когда Московский зоопарк был закрыт для посетителей. Это был уникальный опыт как для сотрудников зоопарка, так и для животных, привыкших к гостям. А наблюдение за животными в отсутствии посетителей легло в основу научных исследований их поведения.