В затоплении Варшавского шоссе Мосводосток винит природные стихии

Представитель Мосводостока объяснила, что накануне работа сливных конструкций в районе Варшавского шоссе соответствовала норме и все они были исправны. «Трудно сказать, кто виновен кроме дождя, ветра и воды … Как дождь прекратился, вода самотеком ушла», — передает её слова Forbes.

При этом сам факт многочисленных затоплений ведомство объясняет перегрузкой водосточной сети и «эффектом ванны», которая также долго сливается, если в неё набрать воду.

Оснований полагать, что причиной затоплений Варшавского шоссе послужили листья и ветки от поваленных деревьев, как ранее заявлял РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, нет, уверены в Мосводоканале.

Отметим, что из многочисленных материалов СМИ и соцсетей видно, как в некоторых районах Москвы накануне тонули машины, а отдельные подземные пешеходные переходы оказались полностью затоплены: воду из них откачивали специальными приспособлениями.