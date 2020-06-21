Путин наградил главврача, обещавшую последствия медикам из ролика об отсутствии СИЗов

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина стала единственным врачом в Санкт-Петербурге, которого президент РФ Владимир Путин решил наградить званием Героя Труда. В её больнице медики жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и размещение больных в коридорах.

Указ о награждении Бахолдиной был опубликован сегодня на сайте Кремля. Её приставили к этому званию «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией».

3 апреля сотрудники Покровской больницы выложили в интернет коллективное обращение, где рассказывали об отсутствии в медучреждении необходимых средств защиты. Их видеозапись стала одной из самых резонансных в Сети. «Работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным. От заражения не застрахован никто», — говорилось в ней.

После этого, 30 апреля, как рассказал «Фонтанке» один из работников учреждения, из больницы уволились четыре врача кардиологического отделения. Он также заявил, что они сделали это после угроз Бахолдиной, которая обещала «последствия» из-за публикации видео. Уже к 13 апреля в больнице коронавирус был выявлен у пяти врачей. Причем в той же больнице жаловались на то, что пациенты с пневмонией лежат в коридорах.