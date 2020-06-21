Кадр из сериала "Их было десять" // Фото в статье: скриншот с YouTube

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21 июня, воскресенье

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[09:32]Президент Египта назвал легитимным любое вторжение армии в Ливию
[08:51]Олег Шеин: У подозреваемой в убийстве сына астраханки что-то творилось с головой
[07:43]Кадыров похвалился анализами, а МЧС посчитало пожары. Новости к утру 21 июня

20 июня, суббота

[19:24]Минобороны рассказало о состоянии первой группы, тестирующей вакцину от COVID-19
[18:22]Губернатор Тюменской области объявил об открытии с 22 июня уличных кафе и парков
[17:20]В столице госпитализированы мужчина и женщина, в которых ударила молния
[17:12]Генпрокуратура сообщила о шести тысячах лесных пожаров в России с начала года
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[16:00]Путин поручил продлить до осени выплаты борющимся с коронавирусом медикам
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[14:49]Московская полиция разыскивает болельщиков "Спартака", устроивших файер-шоу
[13:41]В Башкирии найдены мертвыми двое детей, которые пропали восемь месяцев назад
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[12:45]Эксперты сочли вменяемым устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Ефремова
[12:21]Во время голосования по Конституции в столице не нужно будет платить за парковку
[11:42]В Воркуте сотрудника отдела МВД задержали по подозрению в убийстве двоих коллег
[11:32]Суточный прирост случаев COVID-19 в России четыре дня держится на уровне 1,4%
[11:09]"Дочка" Nestle отказалась от слова "эскимо", посчитав его дискриминационным
[10:00]Задержания в Белоруссии и более 460 тысяч жертв COVID-19: главное к утру 20 июня
[09:18]Синоптики предупредили москвичей о грозе с градом и сильным ветром

19 июня, пятница

[21:59]Собянин рассказал, что все летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед
[21:38]Бабарико предложил изменить конституцию Белоруссии, исходя из образца 1994 года
[21:00]ВЭФ во Владивостоке, который в 2019-м посетили более 8,5 тыс. человек, отменен
[20:23]В Подмосковье 1 июля заработают фитнес-центры, музеи откроются уже в конце июня
[19:55]На подписание Москвой и Минском договора о взаимном признании виз ушло 1,5 года
[19:14]В РЖД сообщили, что перевозки угля в Мурманск восстановятся в течение трех суток
[18:42]Учения по "суверенному интернету" вновь отложили из-за ситуации с коронавирусом
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[17:04]Для сотрудников Минюста и ФСИН планируют построить единый комплекс зданий
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[16:12]Тела двоих пропавших в Карачаево-Черкесии детей шести и 11 лет нашли в канаве
[16:04]Евросоюз призвал освободить кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико
[15:00]Задержана женщина, убившая собаку москвички в ходе конфликта
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Кадыров похвалился анализами, а МЧС посчитало пожары. Новости к утру 21 июня

Общество
07:43, 21 июня 2020

Кадыров похвалился анализами, а МЧС посчитало пожары. Новости к утру 21 июня
Рамзан Кадыров // Фото: Global Look Press
Рамзан Кадыров // Фото: Global Look Press

В Британии, в городе Рединге 25-летний мужчина арестован после нападения с ножом на мирных граждан, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В полиции подтвердили гибель троих человек.

Очевидцы отметили, что мужчина перед нападением прокричал что-то невнятное. Полиция не связывает произошедшее с протестами антирасистского движения #BlackLivesMetter.

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС составил статистику пожаров в России с начала 2020 года. Всего с начала года службы зафиксировали 214 870 пожаров разных масштабов охвата. 

В 66% случаев речь идет о горении сухой растительности и бытовых отходов на открытой территории. Примерно треть пожаров проходили в закрытых зданиях и только 3% возгораний приходятся на транспортные средства.

Рамзан Кадыров похвалился в соцсетях, что он прошел тест на антитела к коронавирусной инфекции. Результат оказался отрицательным. «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — заявил глава Чечни, о чьей госпитализации в московскую клинику ранее писал в том числе и Sobesednik.ru.

По всему миру тем временем фармакологи продолжают искать специфическое средство профилактики COVID-19. Так, китайские разработчики Clover Biopharmaceuticals начали тестировать на людях еще одну вакцину от ковида. Исследования проводятся на пациентах в Австралии. В нем примут участие 90 здоровых взрослых людей и 60 человек преклонного возраста, пишут «Новости GMP».

Ранее Минобороны сообщало о хорошем самочувствии 18 добровольцев, которые получили дозу российской разработки вакцины от коронавируса.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Вакцина от коронавируса #Кадыров

Рубрика: Общество

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