Кадыров похвалился анализами, а МЧС посчитало пожары. Новости к утру 21 июня

В Британии, в городе Рединге 25-летний мужчина арестован после нападения с ножом на мирных граждан, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В полиции подтвердили гибель троих человек.

Очевидцы отметили, что мужчина перед нападением прокричал что-то невнятное. Полиция не связывает произошедшее с протестами антирасистского движения #BlackLivesMetter.

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС составил статистику пожаров в России с начала 2020 года. Всего с начала года службы зафиксировали 214 870 пожаров разных масштабов охвата.

В 66% случаев речь идет о горении сухой растительности и бытовых отходов на открытой территории. Примерно треть пожаров проходили в закрытых зданиях и только 3% возгораний приходятся на транспортные средства.

Рамзан Кадыров похвалился в соцсетях, что он прошел тест на антитела к коронавирусной инфекции. Результат оказался отрицательным. «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — заявил глава Чечни, о чьей госпитализации в московскую клинику ранее писал в том числе и Sobesednik.ru.

По всему миру тем временем фармакологи продолжают искать специфическое средство профилактики COVID-19. Так, китайские разработчики Clover Biopharmaceuticals начали тестировать на людях еще одну вакцину от ковида. Исследования проводятся на пациентах в Австралии. В нем примут участие 90 здоровых взрослых людей и 60 человек преклонного возраста, пишут «Новости GMP».

Ранее Минобороны сообщало о хорошем самочувствии 18 добровольцев, которые получили дозу российской разработки вакцины от коронавируса.