COVID-19 за сутки в РФ: 7 728 – заболели, 5 119 – выздоровели, 109 – умерли

За минувшие сутки показатели зафиксированных случаев заражения коронавирусом в РФ достигли 584 680 человек, передает московский оперштаб. Прирост составил 7 728 человек.

Впервые с 9 апреля показатели по приросту заболевших в Москве оказались меньше тысячи — 968 человек. В Московской области — 549 новых случаев. В ХМАО зафиксировали 294 случая, в Санкт-Петербурге — 229, в Нижегородской области — 227.

Выздоровели за минувшие сутки 5 119 человек. Умерли 109 человек. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 8 111 человек.