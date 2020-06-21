Активист: Сторонников якутского шамана поместили в обсерватор

Вечером 20 июня сторонники якутского шамана Александра Габышева перестали выходить на связь. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил бурятский активист Дмитрий Баиров.

Баиров рассказал, что до этого участники движения «Свободные люди» изолировались на квартире в Якутске. Там же около квартиры дежурили силовики, которые в том числе отключали им свет.

Активист предполагает, что сторонников Габышева могли принудительно поместить в обсерватор, как и активиста Евгения Ростокина. Последнего ранее поместили в обсерватор на 14 дней и допросили по поводу видео, где он по телефону общается с шаманом.

Из этого видео стало известно, что Габышев находится в психоневрологическом диспансере и там ему ежедневно дают нейролептики.

Шаман Александр Габышев с прошлого годы неоднократно устраивал ходы в сторону Москвы для того, чтобы «изгнать Путина», но также неоднократно был задержан силовиками вместе со сторонниками.