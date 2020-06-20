Минобороны рассказало о состоянии первой группы, тестирующей вакцину от COVID-19

В Министерстве обороны рассказали о состоянии первых 18 добровольцев, которым ввели вакцину от коронавирусной инфекции.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, после введения вакцины все принимающие участие в эксперименте находятся под непрерывным наблюдением специалистов.

«Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено», – приводятся слова анестезиолога-реаниматолога Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олега Чихляева. По его словам, после получения первичных данных о безопасности вакцины будет проведена иммунизация остальной части добровольцев.

В Минобороны сообщили, что во время нахождения на изоляции участникам тестов предоставляется четырехразовое питание, с родственниками они общаются по видеосвязи.

Министерство проводит испытания вакцины от COVID-19 совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Первым добровольцам вакцину ввели 18 июня.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцины от коронавируса разработки Института Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе-сентябре.