Губернатор Тюменской области объявил об открытии с 22 июня уличных кафе и парков

В Тюменской области с 22 июня снимается запрет на посещение скверов, кафе и летних веранд, введенный из-за пандемии.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор. «С понедельника, 22 июня, в регионе открываются для посещения общественные пространства – парки, скверы, набережная в Тюмени. Разрешается работа предприятий общественного питания на открытом воздухе», – приводится обращение губернатора на сайте регионального правительства.

С 22 июня в Тюменской области также будут разблокированы транспортные карты людей с хроническими заболеваниями и жителей в возрасте 65 и старше. При этом для них сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции. Также до 28 июня жители региона должны будут соблюдать масочный режим и режим социальной дистанции.

Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в Тюменской области выявлено 2529 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1503 человека, скончались 16.