Эксперты сочли вменяемым устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Ефремова

Психиатрическая экспертиза признала Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии на Смоленской площади, вменяемым.

Об этом пишет «РИА новости».

Автокатастрофа с участием актера произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. На своем автомобиле Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, получивший черепно-мозговую травму. На следующее утро мужчина скончался в больнице.

Выяснилось, что в момент ДТП актер был пьян, также в его крови обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет заключения.

Артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего, однако семья Захарова извинения не приняла и отказалась от какой-либо помощи.