ВЭФ во Владивостоке, который в 2019-м посетили более 8,5 тыс. человек, отменен

В этом году Восточный экономический форум, который должен был пройти во Владивостоке 2-5 сентября, не состоится.

«В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено», – указывается на сайте ВЭФ.

Сообщается, что VI Восточный экономический форум запланирован в сентябре 2021 года.

Форум учрежден указом Владимира Путина в 2015 году в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году ВЭФ посетили свыше 8,5 тысяч человек из 65 стран, на нем было подписано соглашений на общую сумму 3,4 триллиона.