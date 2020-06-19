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ВЭФ во Владивостоке, который в 2019-м посетили более 8,5 тыс. человек, отменен

Общество
21:00, 19 июня 2020

ВЭФ во Владивостоке, который в 2019-м посетили более 8,5 тыс. человек, отменен

В этом году Восточный экономический форум, который должен был пройти во Владивостоке 2-5 сентября, не состоится.

«В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено», – указывается на сайте ВЭФ.

Сообщается, что VI Восточный экономический форум запланирован в сентябре 2021 года.

Форум учрежден указом Владимира Путина в 2015 году в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году ВЭФ посетили свыше 8,5 тысяч человек из 65 стран, на нем было подписано соглашений на общую сумму 3,4 триллиона.

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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