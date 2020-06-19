В Подмосковье 1 июля заработают фитнес-центры, музеи откроются уже в конце июня

Спортивным организациям Московской области разрешено открыться 1 июля, музеи смогут принять посетителей уже 25 июня.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев, передает ТАСС. Уточняется, что проводить мероприятия на спортивных объектах можно будет при условии, что число участников не будет превышать 50.

Также сообщается, что с 15 июля в Подмосковье разрешается работа детских лагерей.

В конце мая в Московской области начали снимать ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. В частности, храмам разрешили принимать прихожан в небогослужебное время и проводить богослужения на открытой территории с соблюдением санитарных предписаний.