Собянин рассказал, что все летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед

Количество передвижений по столице увеличилось до 70% от показателей перед введением режима самоизоляции.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Количество передвижений по городу значительно увеличилось и сегодня вышло на планочку где-то 70% от "доковидного" периода, назовем его так», – сказал столичный градоначальник, отметив, что на дорогах Москвы появились пробки, а в метро наблюдается большое количество людей.

Мэр рассказал также, что все летние веранды города, которые открылись на этой неделе, забронированы посетителями на месяц вперед.

С 9 июня в Москве сняты ограничения на работу парикмахерских и косметических салонов, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих фотоуслуги, оказание услуг каршеринга. Разрешены репетиции театров, цирков и концертных организаций. С 16 июня заработали летние веранды кафе, библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки и стоматологические клиники.