"Мемориал" опубликует имена советских граждан, угнанных на работы в Третьем рейхе

Международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» анонсировало открытие сайта «Списки угнанных». Это проект о советских людях, которых в Третьем рейхе использовали как бесплатную рабочую силу.

22 июня на сайте появится список сотен тысяч советских граждан, которые насильно были вывезены с оккупированных нацистской армией территорий и направлены на производство, где трудились либо бесплатно, либо за очень малые деньги. Таких рабочих называли остарбайтерами (восточными рабочими) или остами.

В справках помимо имен будет значиться, откуда был угнан человек и впоследствии на каком учреждении его заставляли работать.

Известно, что за время Великой Отечественной войны нацисты угнали из СССР порядка пяти миллионов гражданского населения. Этот список был составлен по документам Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.