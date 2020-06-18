Заболевший коронавирусом 79-летний Назарбаев намерен работать дистанционно

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился инфекцией COVID-19, сейчас он находится на самоизоляции.

Как указывается на сайте экс-главы государства, Назарбаев будет продолжать работу дистанционно. «Поводов для беспокойства нет», – подчеркивается в сообщении.

За последние сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших COVID-19, пишет inAlmaty.kz cо ссылкой на межведомственную комиссию Казахстана по нераспространению инфекции. Всего в настоящий момент по стране зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человека выздоровели, 100 стали жертвами заболевания.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти три десятка лет, ушел с поста президента страны в марте прошлого года. При этом он остался председателем Совета безопасности республики, правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества») и Ассамблеи народа Казахстана. Также Назарбаев является членом Конституционного совета и обладает статусом почетного сенатора. Сейчас ему 79 лет.