Генпрокуратура выяснила, что реже всего берут взятки в Ингушетии и Подмосковье

Мордовия, Чувашия и Камчатка, а также Архангельская и Брянская области оказались самыми коррупционными субъектами РФ.

Об этом со ссылкой на доклад главы Генпрокуратуры Игоря Краснова пишет «РИА Новости». В топ-10 антирейтинга вошли также Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент коррупционной преступности по итогам прошлого года там держится в диапазоне от 29,68 до 26,31 на 100 тысяч населения.

Самый низкий уровень коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, а также в Петербурге, Севастополе и ЯНАО, следует из доклада. В этих регионах соответствующий коэффициент составляет от 6,41 до 9,94.

Отмечается, что уровень коррупционной преступности по всей России в 2019 году составил 21,1. В 2018-м этот показатель был на уровне 20,8, отметили в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, наиболее подверженными коррупции по-прежнему являются такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность и ЖКХ.