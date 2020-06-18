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У журналиста "Дождя" ночью взяли объяснения о сюжете про электронное голосование

Общество
09:39, 18 июня 2020

У журналиста "Дождя" ночью взяли объяснения о сюжете про электронное голосование

Ночью в редакцию телеканала «Дождь» приехали полицейские, потребовавшие от корреспондента Антона Баева проехать в отделение вместе с ними. Сперва сотрудники МВД были в штатском, затем к ним присоединились коллеги в форме. Об этом пишет в своем Twitter главред издания Тихон Дзядко.

События произошли сегодня в полпервого ночи в связи с проверкой данных Баева, рассказавшего о мошеннической схеме по регистрации и электронном голосовании от лица пенсионеров, о которой Sobesednik.ru подробно писал накануне. После публикации материала зампред Общественной палаты Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Мосгоризбирком потребовал от МВД «срочно» провести проверку по данному факту. Он сообщил об этом в час дня, сотрудники полиции приехали к Баеву примерно через 11 часов после этого. 

После прибытия на место юриста «Дождя» Романа Мазаева, сотрудники правоохранительных органов согласились взять у журналиста объяснения в машине. «Никакого уголовного дела еще не возбуждено. Никакого статуса у Баева соответственно нет. Взяли объяснение и все. По сути, Антон рассказал ту информацию, которая и так была сообщена в эфире Дождя», — поясняет он, уточнив, что причиной визита силовиков стало заявление о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Теги: #Москва #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Общество

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Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

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