Сообщавшего о пытках в библиотеке МГУ студента внесли в список террористов

Задержанного из-за расклейки листовок студента МГУ Марата Нигматулина включили в перечень террористов и экстремистов.

Имя молодого человека упоминается в соответствующем списке Росфинмониторинга, отмечает агентство «Москва».

«Нигматулин Марат Владиславович, 13 марта 2001 года рождения, Москва», – указано в материалах.

В ноябре прошлого года студент философского факультета Марат Нигматулин, против которого в 2018 году заводили дело за оправдание терроризма из-за листовок, наклеенных на воротах лечебно-диагностического центра Минобороны и на дверях управы района Филевский Парк, заявил, что сотрудники ФСБ пытали его в библиотеке МГУ. По словам студента, листовки от имени вымышленной леворадикальой организации он расклеивал, чтобы привлечь внимание девушки, еще будучи школьником.