Пробывшему в СИЗО год и оправданному участнику акции протеста выплатят 0,75 млн

Оправданный по делу о нападении на силовика во время акции «Он нам не царь» петербуржец отсудил у Минфина 750 тысяч.

Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы, передает «Медиазона».

Организованная сторонниками Алексея Навального акция протеста «Он нам не царь» прошла 5 мая 2018 года в ряде городов России. По версии следствия, тогда 25-летний житель Петербурга Михаил Цакунов выбил зуб полицейскому при задержании. В мае 2019-го его признали виновным и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. В сентябре Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор и оправдал молодого человека.

Цакунов потребовал выплатить ему два миллиона компенсации – 1,78 миллиона за 356 суток в СИЗО и 200 тысяч за 4,5 месяца, проведенные под подпиской о невыезде. При этом 26 100 рублей он заплатил за лечение зуба, который, по версии суда, выбил полицейскому.

В своем иске Цуканов указал, что лишился работы, был оговорен в прессе и «претерпел существенные умаления своих конституционных прав и свобод». Кроме того, по его словам, в СИЗО он подвергался психическому давлению.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ЕСПЧ назначил моральную компенсацию общей суммой 43 тысячи евро троим участникам «Марша несогласных», который прошел в Петербурге в 2007 году.