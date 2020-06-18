Минстрою предложили заварить все мусоропроводы в России

В России могут избавиться от всех мусоропроводов в жилых домах. Необходимым такой шаг считают в Общественной палате, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, которые направили соответствующее предложение главе Минстроя Владимиру Якушева. Об этом пишут «Известия».

Они полагают, что существование мусоропроводов влечет за собой появление грызунов и насекомых, а также часто вызывает неприятный запах. Кроме того, это мешает внедрению в России принципа раздельного сбора мусора.

Альтернативами этому называют использование мусоропроводов исключительно для одной из категорий мусора и делегирование консервации на управляющие компании, которые должны будут заваривать их, если жильцы дома не соблюдают правила сбора мусора.

При этом стоимость работ предлагается возложить на самих граждан, однако сообщается, что они в итоге смогут сэкономить на оплате за желищно-коммунальные услуги.