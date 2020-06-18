Иск против Путина и ДТП с шестью жертвами в Мордовии: главное к утру 18 июня

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж приложений для мобильных. «Apple и Google взимают безумный 30%-ный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру. Как результат – пользователи платят больше, стартапы и целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе», – приводит ТАСС сообщение Дурова в Twitter. В качестве решения проблемы он предложил устанавливать приложения напрямую либо через альтернативные магазины.

В Дагестане задержаны около сотни жителей Азербайджана, устроивших беспорядки в пункте временного размещения возле села Куллар Дербентского района, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова. Уточняется, что 80 из задержанных арестованы на 10 суток.

Шесть человек погибли в городском округе Саранск в результате столкновения двух автомобилей, которое привело к пожару, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Мордовии. Причины катастрофы и ее обстоятельства устанавливаются, на месте происшествия работают следователи.

В Верховный суд поступило несколько административных исков, оспаривающих указ о проведении 1 июля голосования по внесению изменений в Конституцию, пишет РБК. Один из них уже зарегистрирован. В качестве ответчика указан президент Владимир Путин.