Члены УИК в Екатеринбурге отказались от участия в выборах из-за пандемии

Член УИК №1503 Владислав Постников отказался писать заявление о выходе из комиссии при том, что ранее некоторые представители коллегиального органа отказались от участия в голосовании по поправкам в Конституцию. Пятеро из двенадцати человек отказались, а четверо не обозначили своего решения.

По словам Постникова, решение отказаться от участия было принято после того, как всем членам УИКа отказали в проведении тестов на COVID-19, что было обещано ранее.

«Все понимают, что нет смысла лишний раз подвергать риску наше здоровье в условиях пандемии. Постоянно говорят, что больницы переполнены. Ну, и о бессмысленности самого голосования мнения на собрании тоже звучали», — цитирует Постникова «Новая газета».

Как пишет E1.ru, за минувшие сутки в Екатеринбурге был выявлен 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и регион остается на пятой строке антирейтинга по числу заражений. Всего за время пандемии коронавирус обнаружен у 10 247 жителей Свердловской области.