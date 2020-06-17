Юрист узнал об уже готовом отказе Мосгорсуда за 40 минут до заседания

Апелляция «Комитета против пыток» по делу о незаконном бездействии врио руководителя столичного управления СК Андрея Стижова была неформально отклонена ещё до начала заседания суда. Соответствующее постановление Мосгорсуда попало в руки юристу организации Петру Хромову за 40 минут до начала процесса, обращает внимание «Медиазона».

«Только подпись судьи осталось проставить, а все выводы суд уже сделал безо всяких там заседаний», — комментирует Telegram-канал «Комитета против пыток», опубликовавший документ.

Ранее жалоба на работу главы правоохранительного ведомства была отклонена Пресненским судом Москвы, после чего истцы решили обжаловать такое решение в вышестоящей инстанции.