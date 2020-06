В Twitter появились голосовые сообщения. Пользователи в ужасе недоумевают зачем

Twitter разрешил записывать голосовые сообщения. Об этом говорится в заявлении компании в официальном аккаунте.

Возможность уже стала доступной для пользователей с устройствами на базе iOS. «Теперь вы можете твитить свой голос! Сегодня функция активирована на iOS, теперь вы можете записывать и твитить со звуком», — сообщает компания.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD