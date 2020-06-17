В Twitter появились голосовые сообщения. Пользователи в ужасе недоумевают зачем

Twitter разрешил записывать голосовые сообщения. Об этом говорится в заявлении компании в официальном аккаунте.

Возможность уже стала доступной для пользователей с устройствами на базе iOS. «Теперь вы можете твитить свой голос! Сегодня функция активирована на iOS, теперь вы можете записывать и твитить со звуком», — сообщает компания.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Одним из первых ею успел воспользоваться оппозиционный политик Алексей Навальный, который в своем аудио пояснил, что считает нововведение «ужасным»: «К тем отвратительным голосовым сообщениям, которые мы постоянно получаем в мессенджерах, добавятся отвратительные голосовые сообщения, которые мы будем видеть в твиттере».

Увидел, что теперь можно твитить голосовые сообщения. Пробую pic.twitter.com/OSFRpQgrO5 — Alexey Navalny (@navalny) June 17, 2020

С такой позицией согласны и пользователи русскоязычного сегмента соцсети, которые часто не понимают смысла этой функции и иронизируют, что если политик продолжит их записывать, они будут голосовать за Ксению Собчак.