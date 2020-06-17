Прокурор запросил сроки для фигурантов дела "Сети"

На заседании Второго Западного окружного военного суда прокуратура запросила сроки для фигурантов дела «Сети» [организация признана экстремистской и запрещена в России – прим. Sobesednik.ru] Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.

Силовое ведомство потребовало посадить Филинкова на девять лет, а Бояршинова на шесть лет, пишет «Медиазона».

Отмечается, что суд снимал большинство вопросов адвоката Филинкова — Виталия Черкасова. Кроме того, суд не стал добиваться явки в суд сотрудников ФСБ, одного из которых Филинков обвинял в пытках.

На заседании адвокат Алексей Царев настаивал, что Бояршинов был вовлечен в сообщество незаметно для себя и к каким-либо насильственным действия не готовился. Адвокат просил для подзащитного ⅔ от ⅔ максимального срока наказания.

Адвокат Евгения Кулакова продолжает настаивать, что следствие так и не доказало вину Виктора Филинкова.